إجبار رضيع على شرب البيرة يثير انتقادات لاذعة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، إجبار معلم أمريكي رضيعًا على شرب ”البيرة“ وسط ردود غاضبة إزاء تلك الحادثة، مما دعا إلى فتح تحقيق في القضية.

وانتشر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد أقرباء المعلم في بيرو، كالنار في الهشيم، ولكنه سريعًا ما حُذف من ”فيسبوك“ إثر وابل من الانتقادات.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإنه يمكن رؤية المعلم وهو عم الرضيع، وهو يجبر الأخير على شرب الكحول خلال حفل عيد ميلاد في مدينة ”فيرينافي“ شمال غرب بيرو.

وبدأت القضية، عندما عرض المعلم على الرضيع البالغ من العمر أقل من 6 أشهر، كأسًا من النبيذ وهو يجلس على ساق سيدة، وعندما رفض الرضيع شرب المزيد، وضع المعلم أصابعه في زجاجة بيرة، وبدأ يضع الكحول في فمه.

وكشف المصور ”ويليام دانييل كاماتشو دياز“، عن هوية المعلم، وقال إنه يدعى ”إيلوي كاماتشو دياز“ ويعمل معلمًا في مدرسة قريبة.

وكتب تعليقًا على الفيديو:“إيلوي كاماتشو دياز مع ابن أخيه في حفل عيد ميلاد، إنه يجرب شرب البيرة، وأتمنى ألا يصبح مثل والده إدغار ألكسندر كاماتشو دياز“.

وأزيل مقطع الفيديو من موقع ”فيسبوك“ لاحقًا بعد أن اجتذب انتقادات لاذعة من رواد الموقع، حيث قالت ”غلوريا خيمينيز“، رئيسة دائرة التعليم المحلية، إنها سترسل تقريرًا عن الحادثة إلى المسؤولين المحليين.

وانتقد ”خوليو هيدالغو رييس“ أمين المظالم المحلي ”قلة العناية التي يتلقاها الطفل، ووعد بإحالة القضية إلى الخدمات الاجتماعية“.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي:“بماذا يفكرون بحق السماء، الكثير من الناس يتمنون الحصول على طفل، وهؤلاء الأغبياء يفعلون هذا“، فيما أضاف آخر يقول:“يجب أن يتصرف أحد القضاة الآن“.