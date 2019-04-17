ارتفاع الجنيه السوداني أمام الدولار في تعاملات الأسواق الموازية

سجل الجنيه السوداني ارتفاعًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي، الأربعاء، في تداولات الأسواق غير الرسمية الموازية للعملات، لليوم الثالث على التوالي.

وقال تجار عملة في السوق الموازية، للأناضول، إن سعر شراء الدولار نقدًا انخفض إلى 55 جنيهًا مقابل 68 جنيهًا قبل يومين.

بينما بلغ سعر الشراء عبر نظام الشيكات الآجلة، نحو 73 جنيهًا مقارنة مع 85 جنيهًا خلال الأيام السابقة.

ورغم صعود سعر صرف الجنيه، إلا أن أسواق الصرف في تعاملات السوق الموازية، لا تزال غير مستقرة، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وبرر تجار عملة انخفاض سعر الدولار، بتجميد الحسابات المصرفية لبعض الوحدات الحكومية، التي قالوا إنها كانت تشكل ضغطًا على طلب النقد الأجنبي.

وحدد بنك السوان المركزي اليوم الأربعاء، سعر شراء الدولار بـ 47.5 جنيه، دون تغيير عن الأسابيع الماضية.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون الأول.