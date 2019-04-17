السعودية ..قوانين جديدة للاندماج وإطلاق مزيد من الأدوات الاستثمارية

أعلن الرئيس التنفيذي للسوق المالي السعودي (تداول) خالد الحصان، أنه سيتم إصدار قوانين جديدة لعمليات الاندماج والاستحواذ، وإطلاق أدوات استثمارية متطورة في السوق بعد قرار إدراج تداول في ثلاثة مؤشرات عالمية.

وأكد الحصان في مقابلة مع مجموعة ”اكسفورد بيزنس“ البريطانية، أن إدراج تداول ضمن تلك المؤشرات، والذي سيتم على مراحل هذا العام سيؤدي إلى تدفقات مالية ضخمة للسوق وفتح مجالات واسعة للمستثمرين الأجانب.

وأضاف أن هناك خطة لإطلاق مشتقات تجارية متبادلة للمرة الأولة في السوق في النصف الأول من هذا العام، فيما سيتم استحداث مشتقات أخرى في الفترات القادمة بما فيها خيارات المؤشر وعقود آجلة وخيارات مالية متنوعة.

وقال:“هناك خطط أخرى تشمل إطلاق برنامج صناعة السوق وقواعد جديدة لعمليات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلى قوانين وأحكام جديدة تحكم تداول تلك الأدوات الاستثمارية من أجل جعلها أكثر سهولة وسرعة.“

واعتبر الحصان، أن رفع درجة تداول إلى سوق ناشئة سيؤدي إلى ”تدفقات مالية واستثمارية ضخمة“ وسيزيد الفرص للمستثمر الأجنبي بشكل كبير، مضيفا أن تداول تعتبر حاليًّا بأنها واحدة من أكبر الأسواق في مجال السيولة ومعدل التداول.

وأشار إلى أن القيمة الرأسمالية لتداول قفزت بنحو 45% منذ عام 2016 لتصل إلى نحو 507 مليارات دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر العام الماضي لتصبح في المركز الـ 24 ضمن أكبر الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن القيمة الرأسمالية لتداول توازي نحو نصف إجمالي قيمة الأسواق في مجلس التعاون الخليجي، وأن حجم التداول فيها يصل إلى زهاء 80% من إجمالي تداول أسواق المجلس.

وأوضح الحصان، أنه منذ إطلاق رؤية 2030 قفز عدد المؤسسات الدولية التي انضمت لتداولات السوق إلى 720 مؤسسة من نحو 50 مؤسسة، في حين ارتفعت قيمة الإصدارات في السوق بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال عامي 2018 و 2017، متوقعًا أن هذه القيمة ستزداد أكثر العام الحالي.