الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة أمير من العائلة المالكة

أعلن الديوان الملكي في السعودية مساء اليوم الثلاثاء وفاة عبطا الرشيد والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.

وقال الديوان في بيان إن الصلاة على والدة الأمير عبدالعزيز ستكون يوم غدٍ الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق وأن ذكر الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، عن وفاة الأميرة عبطا الرشيد، والدة زوجته الأميرة البندري بنت هذلول بنت عبدالعزيز.

ونعى عدد كبير من الإعلاميين والمسؤولين، الأميرة عبطا، وتفاعلوا مع تغريدة الأمير عبدالرحمن، مقدمين له التعازي، ومنهم الإعلامية نورا المطيري وجمال الحربي ومصطفى الآغا، والصحافي خالد المطرفي، والكاتب محمد الخالد، والإعلامي محمد الذايدي، والفنان المصري صلاح عبدالله، والصحافي عادل التويجري، وغيرهم.