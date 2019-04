إليسا ترد على حذف روتانا أرشيفها الغنائي بتطبيق ”أنغامي“

قررت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حذف الأرشيف الغنائي للمطربة اللبنانية إليسا، من تطبيق ”أنغامي“، ونقله للتطبيق الجديد ”ديزر“، وذلك في إطار التعاقدات التسويقية التي أبرمتها الشركة مؤخرًا.

وأعلنت إليسا، هذا الخبر لمتابعيها عبر حسابها في ”تويتر“، معربة عن حزنها للقرار الذي اتخذته شركة روتانا، وكتبت قائلة: ”لاحظ معظمكم، أغنياتي ليست على أنغامي بعد الآن، أنا حزينة على هذا ولكنه قرار روتانا وأنا أحترم ذلك، أغنياتي على ديزر“.

As most of you noticed, my songs are not on Anghami anymore. I am sad for this but this is @RotanaMusic’s decision and I respect it. My songs are on Deezer now

— Elissa (@elissakh) April 16, 2019