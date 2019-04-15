أعاصير مميتة تقطع الكهرباء عن الآلاف في شرق أمريكا

قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالولايات المتحدة، إن خطر حدوث أعاصير وهبات رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة، وبرد منهمر ما زال قائمًا، صباح الإثنين، من شرق نيويورك وحتى نيو إنغلاند، بينما اتسع نطاق عاصفة مميتة هبت مطلع الأسبوع إلى البحر.

وقال موقع ”باور أوتيدج. يو.إس“، الإلكتروني، إن ”الكهرباء انقطعت عن أكثر من 79 منزلًا ونشاطًا تجاريًا في فرجينيا، كما وردت أنباء عن انقطاع الكهرباء عن 89 ألف منشأة في أنحاء بنسلفانيا ونورث كارولاينا وميشيجان وماريلاند ونيويورك“.

وأفاد مركز التنبؤ بالطقس في ماريلاند التابع لهيئة الأرصاد، بأن ”المناطق المتضررة ستشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة مع احتمال سقوط برد“.

وقال براين هيرلي خبير الأرصاد بالمركز: ”ما زالت هناك جيوب من المطر الغزير والرياح القادرة على التسبب في أضرار قبل خروج العاصفة من البر“.

وقال مسؤولون، إن العاصفة التي هبت مطلع الأسبوع، تسببت في أعاصير أدت لمقتل 5 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال، في جنوب الولايات المتحدة.

وذكر موقع (فلايت أوير. كوم) أن نحو 2300 رحلة جوية ألغيت، بحلول مساء أمس الأحد.