”الكاتب“.. أول مسلسل رمضاني عربي عبر ”نتفليكس“

أعلنت شركة ”إيغل فيلمز“ للإنتاج والتوزيع الفني، عن عرض مسلسل ”الكاتب“ في رمضان، على تطبيق ”نتفليكس“ العالمي، وهي أول مرة تعرض فيها الشبكة مسلسلاً عربياً في رمضان.

وقالت ”إيغل فيلمز“ المنتجة للمسلسل اللبناني ”الكاتب“، إنه سيتم عرض المسلسل على تطبيق ”نتفليكس“ العالمي، كعرض أول وخاص في شهر رمضان المقبل.

وكتبت الشركة المنتجة في حسابها الرسمي عبر ”تويتر“: ”مسلسل الكاتب سيكون المسلسل العربي الأول الذي يُعرض كعرض أول وخاص خلال شهر رمضان وبشكل يوميَّ على تطبيق نتفليكس العالمي“.

و“الكاتب“، هو مسلسل اجتماعي رومانسي، يحوي العديد من قصص الحب، وهو من تأليف ريم حنا، وإخراج السوري رامي حنا، وإنتاج شركة ”إيغل فيلمز“، ويشارك في بطولتة باسل خياط، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات، بولين حداد، وغيرهم.