بنفيكا يصدم نادي الهلال السعودي بشأن كاريلو

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن اللاعب البيروفي آندريه كاريلو لن يستكمل مهمته مع نادي الهلال السعودي في الموسم المقبل

ونشرت صحيفة ”أبولا“ البرتغالية الشهيرة تقريرًا قالت فيه إن إدارة بنفيكا طلبت 20 مليون يورو (85 مليون ريال) من أجل التخلي عن اللاعب.

وقالت الصحيفة البرتغالية إن الهلال سيجد صعوبة في دفع هذا المبلغ وربما يكون موسمه هو الأخير مع الهلال.

الجدير بالذكر أن تقارير سابقة قد تحدثت عن وجود عروض من النصر السعودي والدحيل القطري لضم اللاعب

وسبق وأن أعلن رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل أن الهلال سيبقي على اللاعب في صفوفه وأنه لا قلق بهذا الشأن.