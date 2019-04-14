 التضخم في الأردن يصعد 0.3 % خلال مارس‎

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.3 % على أساس شهري في آذار/مارس الماضي.

وسجل التضخم في البلاد، انكماشًا بنسبة 0.3 في شباط/فبراير 2019، عن كانون الثاني/ يناير السابق له.

وساهم في تحقيق الارتفاع، زيادة أسعار مجموعات النقل، والفواكه، واللحوم والدواجن، والوقود والإنارة والسكر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم بنسبة 0.7 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع، مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة، والحبوب ومنتجاتها، والإيجارات، والتعليم، والوقود والإنارة.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في الأردن للعام 2019 نحو 2.3 % .