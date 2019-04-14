الفنانة السعودية نرمين محسن تكشف حقيقة إساءتها للسيدة عائشة (فيديو)

كشفت الفنانة السعودية نرمين محسن حقيقة سخريتها واستهزائها من السيدة عائشة – رضي الله عنها – على خلفية ظهورها في مقطع فيديو وهي تصور ”قردة“ يطلق عليها ”عائشة“.

وقالت نرمين، خلال استضافتها ببرنامج ”كشف حساب“ مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، إنها تعرضت لظلم كبير في حياتها من قبل الناس، وبالأخص في واقعة اتهامها بالإساءة لرموز دينها.

وأوضحت أن الواقعة بدأت حينما كانت في أحد ”المهرجانات“، وكان هناك قردة أطلق عليها ”عائشة“ من قبل صاحب الحديقة، مؤكدة أنه أمر لا يخصها بل إنها قامت بتصويرها فقط.

ونفت تعمدها الإساءة للسيدة عائشة قائلة: ”أستغفر الله العظيم، أنا إنسانة مسلمة، كيف أقوم بهذا الفعل المسيء؟ بل أنا أستحقر من يقوم بهذا الفعل فكيف أسوي هذا الشيء؟ أنا أحب ديني ورسولي وزوجاته وأحب كل التعاليم الإلهية وأتبعها وأحترمها“.

وأكدت الفنانة احترامها لكل الرموز الدينية، وقالت إنها أشياء مقدسة لديها، متابعة: ”أنا كنت قاعدة أصور في السناب، ولا أمتلك هذه القردة، ليس لي ذنب لأني مستحيل أسوي هذا الشيء“.

ووصفت من اتهمها بذلك بأنه إنسان ناقص، لأن هذه خطوط حمراء مقدسة، قائلة: ”حسبي الله ونعم الوكيل فيه وأنا مو مسامحة“.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد شنوا هجومًا عنيفًا في وقت سابق على الفنانة نرمين محسن، بعدما رددت اسم ”عائشة“ على قردة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“، وأثارت الواقعة ضجة كبيرة وقتها.