اعتصام في بغداد وإغلاق باب مستودع نفط الرصافة احتجاجًا على سوء الخدمات (صور)

نظم المئات من أهالي منطقتي السعادة والكرامة التابعتين لقضاء الزوراء شرقي العاصمة العراقية بغداد، اعتصامًا مفتوحًا، وأغلقوا باب مستودع نفط الرصافة، احتجاجًا على سوء الخدمات المقدمة لهم.

وقال مصدر محلي عراقي لـ“إرم نيوز“ إن ”المئات من أهالي منطقتي السعادة والكرامة التابعتين لقضاء الزوراء شرقي العاصمة بغداد نظموا اعتصامًا مفتوحًا، وأغلقوا باب مستودع نفط الرصافة الذي يعتبر (رئة بغداد) التي تزودها بالوقود“.

وأضاف المصدر أن ”سبب الاعتصام هو تدهور الخدمات وانعدامها“، مضيفًا أن ”المعتصمين هددوا بتصعيد الاعتصامات أكثر في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم بالسرعة الممكنة بعد أن تعذر تحقيقها منذ سقوط نظام صدام حسين وإلى يومنا هذا“.

وشهدت عدد من مناطق العاصمة بغداد، خلال الفترة الماضية، تظاهرات كبيرة للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات ومنها الطاقة الكهربائية، فيما تحمل حكومة بغداد المحلية الحكومة العراقية المركزية وأمانة بغداد مسؤولية تردي الخدمات في العاصمة.