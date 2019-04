انتشار كثيف للجندب الأسود في المسجد النبوي (فيديو)

View this post on Instagram

انتشر خلال الأيام الماضية بشكل مفاجئ وكثيف في #المدينة_المنورة، صرصور الحقل الليلي أو ما يعرف بـ"#الجندب_الأسود"، في الوقت الذي تواصل فيه أمانة منطقة #المدينة، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ، جهودهما على مدار الساعة لمكافحة هذه الحشرات في ساحات #المسجد_النبوي، والمساجد التاريخية ومسجدي الميقات والمزار. وحسب صحيفة "#سبق" المحلية، طالب مواطنون، وزارات البيئة والزراعة والمياه، بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الأسراب عبر طائرات الرش الخاصة بذلك قبل وصولها المدينة المنوّرة.