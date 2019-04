ما حقيقة ظهور طائر البطريق على المريخ؟ (صور)

View this post on Instagram

يعتقد ستيف مارتن، أحد علماء الفلك الهواة، أنه شاهد أحد طيور #البطريق خلف صخرة على سطح كوكب #المريخ، بعد أن قضى ساعات وهو يدقق في بعض صور التقطتها وكالة "#ناسا" الفضائية للكوكب الأحمر. وحسب صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، تتبع مارتن اللقطات التي قدمتها "ناسا"، لسنوات. وقال مارتن للصحيفة، "لقد اعتقدت دائمًا أن هناك حياة على كوكب المريخ، والآن أعتقد أنني ربما أثبت ذلك، لقد أمضيت ساعات في النظر إلى صور ناسا، لكني لم أكن أعتقد أنني سأجد بطريقًا، لا أعرف كيف وصل إلى هناك، لكني آمل أن تدرس ناسا الصورة بعناية ويمكن أن تحدد كيف ولماذا".