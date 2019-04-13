إيران تعلن بناء 5 مدن صناعية مشتركة مع العراق

أعلن مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، السبت، أنه سيتم بناء خمس مدن صناعية مشتركة بين إيران والعراق، مضيفًا أن ”هذه الخطوة تأتي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والعراق، كمشروع مشترك سيتم إنشاؤه في مقاطعة كردستان غرب إيران“.

وقال واعظي خلال اجتماع لهيئة الاستثمار والتنمية بمقاطعة كردستان الإيرانية: ”إن إيران هي الشريك التجاري الأول بالنسبة للعراق“، مبينًا أن ”حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان يوفران أفضل فرصة لإيران لزيادة حجم الصادرات وتجاوز العقوبات الأمريكية“.

واعتبر أن ”الوضع الجغرافي السياسي لمحافظة كردستان وحدودها المشتركة مع العراق تأتي في اهتمام الحكومة الإيرانية، وجعلها مركزًا للمدن التجارية المشتركة مع العراق“.

وفي 6 نيسان/أبريل الجاري، وقع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال زيارته إلى العاصمة طهران اتفاقيات مع الرئيس حسن روحاني في مختلف المجالات الاقتصادية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، أعلن روحاني عن الاتفاق على إنشاء ثلاث مدن صناعية بين البلدين.

وكان روحاني قد زار العراق في آذار/مارس الماضي، وتمخضت زيارته عن التوصل إلى اتفاقات مشتركة بين البلدين، بما فيها إلغاء رسوم الدخول لرعايا البلدين.