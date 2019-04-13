أيمن رضا يطل على الجمهور في ”عندما تشيخ الذئاب“ (صور)

يطل الفنان السوري أيمن رضا على الجمهور في شهر رمضان المقبل عبر مسلسل ”عندما تشيخ الذئاب“ المأخوذ عن رواية الأديب الراحل جمال ناجي، سيناريو وحوار حازم سليمان وإخراج عامر فهد من إنتاج تلفزيون أبو ظبي وتنفيذ ”I see media“.

ويؤدي رضا في العمل شخصية وسطية بين اليميني واليساري بعيدة عنهما وتقترب من الأشخاص البعيدين عن أي توجه، والذين نراهم في حياتنا اليومية يسعون إلى حياتهم وأسرتهم وعائلاتهم، وهم البعيدون عن أي توجه.

وشخصية أيمن رضا في هذا العمل مركبة تحمل انكسارات عديدة، وتتنوع الأحداث التي يمر بها خاصة وأنه يكون من الذين شاركوا في حرب لبنان ضد إسرائيل وبنى أسرته قبل أن يبتعد أولاده عنه لانشغالهم بحياتهم الخاصة بعيدًا عنه فيلجأ إلى شرب الكحول.

من جانب آخر اعتذر رضا عن الكثير من الأعمال لعدم جاذبية النص، ولرغبته في تقديم شيء مختلف، كما أنه يواصل حاليًا قراءة بعض لوحات مسلسل ”بقعة ضوء14“ الذي يعتبره مشروعه الأساسي، لكنه لم يقرر بشأن المشاركة بعد في هذه النسخة التي تصور حاليًا بالعاصمة السورية دمشق.