طفلة تعالج ثعبانًا ضخمًا من قرحة في الفم (صور)

قدمت طفلة صغيرة عمرها 3 سنوات علاجًا لثعبان بورمي ضخم يبلغ طوله 4.5 متر من قرحة الفم، وفقًا لصحيفة ديلي ميل“ البريطانية.

ونشرت الصحيفة صورًا قالت إنها للطفلة مهاراني وهي تفحص لثة الثعبان لعلاجه من قرحة الفم، في مدينة تانجيرانج في وسط إندونيسيا.

واكتسبت الطفلة مهاراني طبيعتها المحبة للحيوانات من والدها، الذي يقدم الرعاية للحيوانات الغريبة المصابة – وكانت تتفاعل مع الزواحف الخطيرة منذ أن كانت في الثانية من عمرها.

وعندما سُئل والد الطفلة عن مخاوف تتعلق بسلامة ابنته مع الحيوانات، قال: ”أنا أفهم ما يشعر به الآخرون.. صحيح أنني أشعر بالخوف في بعض الأحيان، ولكن بعد رؤية تفاعلها مع الحيوان يزول الشعور المخيف“.

وأضاف: ”في المرة الأولى التي تلعب فيها مع حيوان برّي، أشاهدها دائمًا وأمنحها توجيهات عن ماذا تفعل، لكنها الآن تفهم ما يجب فعله – وكذلك ما هو محظور“.

وأوضح أنه ليس من السهل التعامل مع الثعبان المصاب بقرحة الفم، حيث يكون مشدودًا ولا يريد أن يلمسه أحد.

وقال: ”عندما لمست والدتي الثعبان انحنى بإحكام على ذراعها، ولكن عندما اعتنت به ماهراني استرخى.. بصراحة، ليس لدي أي قلق عليها الآن عندما تلعب معها“.

وتم تصوير الطفلة من قبل وهي تقوم بتفريش أسنان تمساح وهي مستلقية في حوض الاستحمام.