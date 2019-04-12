كارول سماحة تكشف حصولها على الجنسية المصرية.. وهذا ما قالته عن مرض زوجها (فيديو)

وصفت المطربة اللبنانية، كارول سماحة، العام الماضي بـ“الصعب“، مشيرة إلى أن ما مرت به العام الماضي، من صعوبات بسبب مرض زوجها رجل الأعمال، وليد مصطفى، كان وراء غيابها الفني.

وأكدت المطربة اللبنانية، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”معكم“، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة CBC، أنها مكثت في المستشفى مع زوجها في الفترة من شهر فبراير وحتى يونيو 2018.

وأوضحت أن انشغالها جعلها لا تستطيع التركيز في عملها خلال هذه الفترة، خاصة أن الأعمال الفنية تتطلب مزيدًا من التركيز والراحة النفسية.

واستطردت، كارول سماحة، أنها من الأشخاص الذين يضعون الأمور العائلية في أولوياتهم قبل أي شيء، متابعة: ”الحمد لله وليد زوجي أصبح بخير وعاد إلى عمله“.

وتحدثت عن حفلها المقبل، المقرر له يوم 19 أبريل الجاري في مصر، والذي تقدمه بتقنية ”الهولوغرام“، بأنها ستقدم أغنيات مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في دويتو غنائي لأول مرة بالعالم مع مطرب من الزمن الجميل.

وعن حصولها على الجنسية المصرية، أعربت عن فخرها بهذه الخطوة، مضيفة: ”عائلتي وابنتي وزوجي مصريون، وكان لابد أن أحصل على الجنسية، المصرية، خاصة أنها أول بلد احتضنتني، وقدمت بها أعمال فنية رائعة“.