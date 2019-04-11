النقابات العمالية بالمغرب تتوافق مع الحكومة على قيمة الزيادة في الأجور

توصلت النقابات العمالية الأكثر تمثيلًا في البلاد والحكومة والاتحاد العام للمقاولات، اليوم الخميس، إلى اتفاق نهائي حول قيمة الزيادة في الأجور، وهو المطلب الأول الذي تنادي به المركزيات النقابية.

وقالت نقابة ”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل“، في بيان لها: إن هذا التوافق حول تحسين الدخل، تم عقب لقاء وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا، بحضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب لأول مرة، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، وذلك خلال جلسة الحوار الاجتماعي.

وأوضحت هذه المركزية النقابية أن التوافق ”تم مع الاتفاق على مواصلة الحوار حول باقي القضايا في أفق التوصل إلى اجتماع ثلاثي الأطراف قبل فاتح مايو (عيد الشغل) المقبل“.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص باقي القضايا الأخرى المتعلقة بتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 نيسان/ أبريل 2011، فستطرح على طاولة الحوار الاجتماعي.

من جانبه، قال ميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة ”الاتحاد المغربي للشغل“ وهو أكبر تنظيم نقابي في المملكة في تصريح لـ“إرم نيوز“: إن العرض الحكومي الجديد ”أفضل بكثير من العروض السابقة“، مبينًا أن الجديد فيه هو الالتفات للقطاع الخاص حيث تم دمجه ولأول مرة ضمن العرض الحكومي كما تم إحداث درجة في ”السلم 8 و9“.

وأضاف مخاريق أن اللقاء الرسمي الذي جمع يوم الخميس الحكومة والنقابات وأرباب العمل بمقر وزارة الداخلية، كان ”ناجحًا“، لافتًا إلى أن نقابته ستدرس هذه المستجدات في اجتماع سيجمع هياكل ”الاتحاد المغربي للشغل“ للخروج برد صريح.

وشدد المسؤول النقابي على أن هذا العرض الحكومي ”المعقول“، من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر المقبل، والذي يصادف عيد العمال.

وتضمن العرض الحكومي زيادة أجور الموظفين والعاملين في القطاع الخاص ما بين 400 و500 درهم للموظفين المدرجين في سلم الوظيفة الدنيا، على أن تبرمج هذه الزيادة على 3 دفعات، ابتداء من شهر أيار/ مايو المقبل وبداية السنة المقبلة.

كما تضمن عرض الحكومة زيادة التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والزراعي بنسبة 10%.