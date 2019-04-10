الفنانة السعودية حلا نورة تنفعل على متابعيها بسبب ”نصيحة“ (فيديو)‎

أعربت الفنانة السعودية حلا نورة عن غضبها الشديد بعدما طالبتها إحدى متابعات حسابها على ”إنستغرام“ خلال ظهورها في بث مباشر بالتوبة إلى الله قبل أن تصاب بالمرض مثل المذيعة والممثلة البحرينية صابرين بورشيد.

وهاجمت حلا نورة المتابعة، قائلة: ”أنتي توبي حبيبتي.. هذا عبرة للتوبة اليك عشان الله يفكنا من لسانك القذر وتفكيرك السيء.. أنتي توبي وما تتدخلين بخصوصيات الناس.. شو سويت عشان أتوب ما فهمت“.

وأضافت الممثلة السعودية: ”نضفوا مخكوا الوسخ .. أنتوا ناس قذرة.. أنا أتوب عن الفن وأنت يا المحجبة والمنقبة ويا المحتشمة من خلف الشاشة المعفنة الصغيرة عادي تسبين وتقذفين وتحللين وتحرمين“.

وأكدت حلا نورة أنها فنانة كبيرة غصبًا عن الناس النكرة، لافتة إلى أن السوشيال ميديا مليئة بمن سمتهم ”الحشرات والشياطين على هيئة بشر“، مضيفة أنهم يشمتون في مصائب الفنانات رغم أنهم أفضل وأشرف منهم.

وأشارت إلى أن الابتلاء بالمرض ليس عبرة ولا عقابًا ولكنه ابتلاء من الله لكي يرفع الإنسان درجات ويمحو ذنوبه، مضيفة :“الله ارحم منك.. شو سويت أنا شوهت وجه أمك اللي ما تعرف أنك بتسبي خلق الله المحترمين“.

وشغلت الفنانة صابرين بورشيد، كافة الأوساط الفنية، منذ إعلان والدها أمس إصابتها بثلاثة أورام في الرأس وحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد.

وكان عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج، قد أبدوا تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين، وصدمتهم لإصابتها بورم في رأسها، داعين لها بالشفاء.

جدير بالذكر أن الإعلامية صابرين تُعد من الوجوه الفنية الشابة في البحرين والخليج، بدأت مشوارها في مجال الإعلام في تلفزيون البحرين، وكانت لها عدة مشاركات في مسلسلات خليجية، إضافة إلى عملها مقدمةً في قناة ”atv“ الكويتية.