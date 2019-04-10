إليسا تثير الجدل بظهور مثير مع بطل كليبها الجديد على السرير (صور)

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، حالة من الجدل على صفحتها الشخصية بموقع الصور العالمي ”انستغرام“، بعد نشرها صورة من كليب أغنية ”كرهني“ من ألبوم ”إلى كل اللي بيحبوني“، وذلك قبل طرح الفيديو كاملًا خلال الأيام المقبلة.

وظهرت إليسا في الصورة، وهي نائمة على السرير، شبه عارية، وبجوارها الموديل الذي يجسد دور حبيبها في الكليب، حيث وضع يده على شعرها برومانسية، ما فتح على الفنانة اللبنانية نار التعليقات من المتابعين، بسبب جرأة الإطلالة.

وتعجب كثير من المتابعين، من اختيار إليسا لهذه الصورة، من الفيديو كليب لعرضها أمام الجمهور، كما طالبها آخرون بالابتعاد عن الجرأة المبالغ فيها، والتقرب إلى الله بعد مرورها بأزمة مرضها وإجرائها أكثر من عملية جراحية.

بينما سخر آخرون من الصورة وظهور إليسا بهذا الشكل مع الموديل، فقال أحدهم: ”آسف فتحت الباب عليكم بالغلط. باي أخذوا راحتكم“.

يذكر أن إليسا تعافت مؤخرًا من مرض سرطان الثدي، إلا أنها خضعت لعملية جراحية في بروكسيل، للتخلص من ورم في يدها نتج عن العلاج الإشعاعي.

وكشفت إليسا تفاصيل مرضها لأول مرة، في فيديو كليب ”إلى كل اللي بيحبوني“، ما سبب صدمة للجمهور، كما ساهم في تحقيق الكليب والألبوم الذي يحمل نفس الاسم نجاحًا كبيرًا من حيث نسب المشاهدة والمبيعات.