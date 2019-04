شركة ”وارنر بروس“ تقاضي ترامب بسبب موسيقى حملته الانتخابية

قالت صحيفة ”إنبدندنت“ البريطانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مأزقًا قانونيًّا بعد انتهاكه لحقوق الملكية، في الفيديو الدعائي الخاص بحملة إعادة ترشحه رئيسًا للولايات المتحدة، في انتخابات عام 2020.

واستعان فريق حملة ترامب بموسيقى فيلم ”The Dark Knight Rises“ أو ”نهوض فارس الظلام“، الذي أنتجته شركة ”وارنر بروس“ الأمريكية، وحقق نجاحًا كبيرًا بعد ظهوره على شاشات السينما عام 2012.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن ترامب استغل موسيقى الفيلم في حملته الدعائية، بعنوان: ”لماذا نسقط؟“، وذلك في حديثه عن أعدائه ومن بينهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والممثلة الأمريكية الشهيرة روزي أودونيل، والممثل الأمريكي براين كرانستون.

وأعلنت شركة ”وارنر بروس“ في بيان عبر موقعها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنها اتخذت الإجراء القانوني والقضائي المناسب ضد الرئيس الأمريكي ترامب، على خلفية انتهاك حقوق ملكية الموسيقى الخاصة بفيلم ”نهوض فارس الظلام“.

وتابعت الشركة: ”نواصل إجراءاتنا القانونية من أجل تأكيد حذف تلك الموسيقى من الفيلم الدعائي لحملة ترامب“.

واقتنص الجمهوري ترامب مقعد الرئاسة في البيت الأبيض بعد فوز درامي على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016.

وأشارت ”الإندبندنت“ إلى أن ترامب ليس غريبًا في مجال انتهاك حقوق الملكية الخاصة بالأعمال الفنية، إذ استعان من قبل بـ“بوستر“ مسلسل Game Of Thrones في توعده لإيران بالعقوبات الاقتصادية، بشعار Sanctions Are Coming على طريقة حلقات المسلسل ”Winter Is Coming“.