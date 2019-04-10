دنيا بطمة ترد على رغبة حلا الترك في عودة والدها لوالدتها (فيديو)

ردّت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، على سؤال حول رغبة حلا الترك في عودة والدها زوج دنيا (زوجته الثانية)، إلى أمها منى السابر، (زوجته الأولى)، بأن حديث حلا ما هو إلا أحلام وطموحات لا تصل إلى حد الواقع في شيء.

وظهرت دنيا خلال لقاء تلفزيوني، علقت فيه على رغبة حلا الترك في عودة أبيها لأمها، قائلة: ”خليها تيجي تشوف أبوها الأول وبعدين تدّعي أنه يرجع لأمها“.

وتابعت الفنانة المغربية: ”لما تكلمه في التلفون تقوله على الموضوع.. منقدروش نسيطروا على العيال الصغار لكن أقدر أقولك الله أعلم بالغائب“.

وقالت دنيا: ”تبغي أبوها يرجع لأمها من حقها تدّعى أي شيء وتخليها في أحلامها وطموحها أن أبوها يرجع لأمها“.

جدير بالذكر أن العلاقة بين النجمتين دنيا بطمة، وابنة زوجها حلا الترك توترت، منذ انتقال الفنانة الشابة إلى بيت والدتها، لتبدأ هجومًا لاذعًا على ”بطمة“، مِن على شاشات التلفزيون بشكل مستمر.

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة، صرّحت في وقت سابق، بأن حلا طعنتها في ظهرها، كما أنها لم تذكر لها أي جميل أو ذكريات تمت بينهما، وأن ذلك حدث منذ انتقالها للعيش مع والدتها.