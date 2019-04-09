”حبوبتي كنداكة“.. فتيات السودان يشعلن التظاهرات ضد حكم البشير (فيديو)

اشتعلت التظاهرات السودانية حماسة على وقع مشاركات نسائية لافتة في الاحتجاجات بالبلاد، حيث يواصل آلاف المناهضين للرئيس عمر البشير الاعتصام لليوم الرابع على التوالي خارج مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، رغم محاولات الأمن المتكررة لفض تجمعهم بالقوة.

ولاحظ المتابعون الدور القيادي الذي تلعبه فتيات السودان في الاحتجاجات، حيث يطلق على المشاركات محليًا لقب ”كنداكة“، ويعني المرأة الثورية أو القوية، وهو لقب تاريخي من الموروث السوداني، كان يطلق على ملكات النوبة.

ومن المشاركات انتشرت على نطاق واسع جدًا بالتحديد صور ومقاطع لناشطة سودانية لم تعرف هويتها بعد، وهي تلهب مشاعر المتظاهرين بأناشيدها وهتافاتها الحماسية.

وبدأت الناشطة التي أطلق عليها في مواقع التواصل لقب ”حبوبتي كنداكة“، تصبح أيقونة للتظاهرات السودانية التي بدأت منذ أربعة أشهر كاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز، قبل أن تتحوّل إلى دعوات لإسقاط نظام عمر البشير، الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ 30 عامًا.