فجر السعيد تفتح النار على بلقيس فتحي من جديد (فيديو)

فتحت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، النار على الفنانة اليمنية بلقيس فتحي من جديد، بسبب دفاع الأخيرة عن والدها الموسيقار اليمني أحمد فتحي، بعد حديثه عن المطرب السعودي عبادي الجوهر، وتصريحه بأنه ملك العود وليس الجوهر.

وقالت فجر، عبر برنامجها ”هنا الكويت“ المحلية، ”الفنانة بلقيس طلعت في حفل بالكويت وقالت حق أبوها ما عاش اللي يتكلم عنك وباست إيده وراسه، حلو هذا موقف من بنت تحب أبوها وبر الوالدين وشي تشكرين عليه.. وهادا موقف طبيعي كل بنت بتشوف أبوها ماكو منه“.

وأضافت، ”أما إذا كنت تقصديني أنا.. أنا ما غلطت على أبوكي، أنا عطيته حجمه بس.. هو بيقول إنه احسن من عبادي، وأنا بشوف إن إنتي وأبوكي مخلوطين على بعض ما تيجون وتر من أوتار عبادي“.

وتابعت فجر، ”ده رأيي الشخصي ماغلطت.. أنا ما قلتلك أبوكي شخص مو زين.. ده رأيي وقناعتي إنتي سويتها فيلم ورحتي بوستي راس أبوك.. بس أي بنت تشوف أبوها عظيم.. يعني مع فارق التشبيه يعني اللي أبوها تاجر مخدرات أو مزور لما نسألها هو أبوها تقول إنه أحسن واحد في العالم“.

واستطردت: ”بس إذا الغلط على أبوك ويشوف نفسه أحسن من عبادي.. فمعناته لا، اسمحيلي متفتحين الباب على حالك ونقول إنه صوتك مو حلو بعد.. أنا عندي داليا السعودية أحسن منك ١٠ مرات لا تخلينا نزيد“.

واختتمت حديثها: ”وبعدين أنا قلت إن أمك إماراتيه طلعت يمنية.. مو مشكلة المهم إنه إنتي الآن مواطنة إماراتية، وده إنجاز يحسبلك تقدرين تتكلمين فيه.. وتقولين إنه النقله اللي في حياتك إنك صرتي إماراتية“.

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، هاجمت الموسيقار اليمني أحمد فتحي، والد المطربة بلقيس، بسبب حديثه عن المطرب السعودي عبادي الجوهر، وتصريحه بأنه ملك العود وليس الجوهر.

وقالت فجر السعيد، عبر برنامجها ”هنا الكويت“ إن أحمد فتحي، يقول إنه ملك العود، وليس عبادي الجوهر، مضيفة: ”أقول له: استريح، مالك دخل بعبادي الجوهر، أنت شاطر وتعزف زين“.

وواصلت السعيد هجومها ملوحة بجنسية ابنته المطربة بلقيس، قائلة: ”ما شاء الله بنتك تغني وصارت إماراتية، رغم أن والدها يمني، وإن شاء الله تصير مثلها“.

وأضافت الإعلامية الكويتية، موجهة حديثها لأحمد فتحي: ”ركز أنت بس عشان لو نجمعك أنت وبنتك مع بعض ما تيجوا رنة عود من عود عبادي“.

ونصحته قائلة: ”قول أنا عازف زين، أنا بنتي تغني حلو، أنا بنتي حصلت على الجنسية الإماراتية، ولكن لا تقل أنك أحسن من عبادي، اتركه ولا تأتي بسيرته وسنصفق لك“.