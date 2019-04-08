بإرادة حديدية.. مسن بلا أرجل يحوّل جبلًا جافًا إلى غابة (فيديو)

زرع أحد المحاربين الصينيين الذي فقد ساقيه بسبب مرضه، أكثر من 17 ألف شجرة في 19 عامًا على جبل كان قاحلًا.

وحوّل الصيني ما سانشياو، الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، جبلًا قاحلًا إلى غابة مورقة من الصفر، باستخدام مسحاة ومجرفة وإرادته الحديدية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبدأ ”ما سانشياو“ زراعة الأشجار عام 2000 كوسيلة لكسب أموال إضافية لعائلته، لكنه الآن يعتبرها وسيلة لإصلاح المجتمع.

ويعيش الجندي المتقاعد في قرية مايو في مقاطعة جينغ بمقاطعة خبي بشمال الصين، ويغادر منزله في الساعة الخامسة صباحًا قبل شروق الشمس؛ لزرع الأشجار على جبل في الجانب الغربي من قريته في سلسلة جبال تايهانغ.

ويجلب معه الطعام، وعادة ما يقضي يومًا كاملً في البرية بمفرده، ويركب ”توكتوك“ من منزله إلى الجبل بمساعدة أطراف اصطناعية.

وبمجرد وصوله إلى الرقعة التي يريد أن يزرع بها الأشجار، يزيل الأطراف الاصطناعية ويضع قفازات سميكة قبل الزحف على الأرض مع أدواته إلى وجهته النهائية.

وقال ”سانشياو“ إنه أصيب بجروح خطيرة بعد الوقوع في الشقوق العميقة خلال عملية الزراعة، وفقد إصبعه وأصيب بكدمات خطيرة.