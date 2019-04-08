متناسية حياتها الباذخة.. زوجة أردوغان تنتقد ”ثقافة الاستهلاك“

لامت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان ”ثقافة الاستهلاك“ في تركيا والشرق الأوسط عمومًا، في الحالة الاقتصادية المتردية التي تمر بها المنطقة.

تصريحات عقيلة الرئيس التركي، جاءت متناقضة مع واقع حياتها وزوجها، حيث يعيشان في قصر يضم أكثر من 1000 غرفة، وذلك وفقًا لصحيفة ”أحوال“ التركية.

وقالت أمينة أردوغان، خلال اجتماع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنتدى الاقتصادي العالمي، السبت، في العاصمة الأردنية ”إن إقامة اقتصاد بيئي، هو أمر يعتمد على أنماط السلوك، ولذلك نحتاج إلى مراجعة ثقافة الاستهلاك الخاصة بنا“.

وعززت أمينة أردوغان كلامها بأحد الأمثال العربية قائلة: ”من يشتري شيئًا لا يحتاجه، يبيع شيئًا يحتاجه“ معلنة عن مشروع بلادها من أجل تحسين ثقافة الاستهلاك.

وأضافت: ”نحتاج إلى مراجعة ثقافتنا في الاستهلاك، واليوم فإن استراتيجية التسويق الأكثر شيوعًا، هي جعل الناس يعتقدون أنهم بحاجة إلى شيء ما“.

وذكرت في كلمتها أن ”الشخص المؤمن يحترم حقوق كل الكائنات الأخرى ويتجنب أي نوع من التطرف، ويقدر أن الحياة المتحضرة هي أبسط طريقة للحياة“.

ومن المعروف عن السيدة الأولى أنها تذهب إلى بلجيكا للتسوق، وتجعل المتاجر تغلق أبوابها حتى لا يراها الجمهور أثناء التسوق، بحسب ما تنشره الصحافة البلجيكية.

ويذكر أنها منذ العام 2014 عاشت هي وزوجها في القصر الرئاسي في أنقرة، الذي يضم حوالي 1000 غرفة وبتكلفة بلغت أكثر من 600 مليون دولار.

ووفقًا للأرقام التي أعلنتها المحكمة العليا للحسابات العامة، بلغ إنفاق ”القصر الأبيض“ في العام 2017 أكثر من 658 مليون ليرة تركية (حوالي 175 مليون دولار أمريكي).