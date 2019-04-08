هل تعهدت سما المصري بالتعري حال فوز الأهلي على صن داونز؟

كشفت الفنانة المصرية الاستعراضية سما المصري، عن حقيقة تصريحاتها بخلع ملابسها كاملة، حال فوز فريق النادي الأهلي المصري، بسداسية نظيفة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب برج العرب، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلى أمام صن داونز بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب؛ ما جعل مهمة لاعبي الأحمر شبه مستحيلة في الفوز بنتيجة، تُمكنه من الصعود في لقاء الإياب.

وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا على لسان سما المصري، يحمل عنوان: ”هطلع لايف من التتش (معقل النادي الأهلي)، وأنا بقلع ملط لو الأهلي كسب 6، كل الناس تقول يارب“، قبل أن تنفي سما هذه التصريحات قائلة، ”ودا ايه دا بأه؟؟ مين دي اللي هتقلع ملط في التتش؟؟ أي هري والسلام، كل دا عشان قلت أني هاعمل أدعيه؟؟ طب ها عمل أدعيه وبرنامج ديني كمان، حد ليه شوق في حاجه؟“.

وأضافت المصرى لـ“إرم نيوز“، أنها ”فعلًا تشجع فريق الأهلي المصري، وأن التاتو الذي يظهر على جسدها هو شعار النادي الأهلي وليس شعار وزارة الداخلية المصرية كما يعتقد البعض، نافية أي تصريحات قامت صفحات التواصل الاجتماعي بنسبها لها، حول قيامها بخلع ملابسها في حالة فوز الأهلي في لقاء العودة أمام صن داونز، نافية -أيضًا- أن يكون لها أي حساب على توتير“.

وكانت المصري، فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أعلنت عن تسجيل أدعية دينية، تزامنًا مع قرب شهر رمضان المبارك، ونشرت كواليس التسجيل وبعض الصور، بعد أن شوّقت جمهورها لمفاجأة.

وتثير الفنانة المصرية الجدل، سواء بآرائها أو تعليقاتها أو تصريحاتها الهجومية ضد شخصيات عامة.