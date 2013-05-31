ماجد المهندس ضيف أراب آيدل السبت

القاهرة – (خاص)
يحل الفنان العراقي ماجد المهندس ضيفاً على برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "أراب آيدل"، الذي يعرض أسبوعياً على قناة "إم بي سي"، السبت.
وسيقدم "برنس الغناء العربي" من خلال برنامج "أراب آيدل"، مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد التي سيشاركه إحداها مجموعة من المتسابقين المشاركين في البرنامج بنسخته العربية لعام 2013.
هذا ويهتم المهندس بمشاركة الجمهور مثل هذه البرامج الغنائية التي تساهم في إكتشاف مواهب غنائية حقيقية، للمساهمة في دعمها من ناحية النصيحة النابعة من خبرته في عالم الغناء، متمنياً أن تحظى سهرته المقبلة على رضى الجمهور.