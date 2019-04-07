الأردن يتوقع 3 مليارات دولار مساعدات ومنحًا خارجية خلال 2019‎

قالت ماري قعوار، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، إن بلادها تتوقع مساعدات ومنحًا خارجية بقيمة 3 مليارات دولار خلال 2019.

وأضافت قعوار وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن المنح المقدرة تتضمن مساعدات خطة الاستجابة لاستضافة اللاجئين السوريين.

ويستضيف الأردن قرابة 1.35 مليون سوري، منهم نحو 650 ألفًا مسجلون بصفة لاجئ في سجلات الأمم المتحدة.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قال، السبت، إن بلاده دفعت ثمنًا كبيرًا لقاء قيامها بالعمل الصحيح تجاه اللاجئين الوافدين إليها.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قدر الأردن حاجته إلى 2.4 مليار دولار، لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2019.

وقدرت حكومة الأردن عجز موازنة 2019، بقيمة 1.7 مليار دولار، تشكل نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي.