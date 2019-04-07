نيزك هائل يخترق السماء بكرة نارية ويصطدم بالأرض (فيديو)

قال علماء روس، إنهم عثروا على موقع اصطدام نيزك مذهل أدى إلى ”تسخين الهواء“ و“هز الأرض“ بعد أن عبر السماء بكرة نارية خضراء وصفراء وبرتقالية اللون.

وذكر علماء روس أنهم حددوا موقع الحفرة الجليدية التي أحدثها الجسم الفضائي، والتي تقع في دولة سيبيريا، وسيتم عمل محاولة لإخراجه من قاع نهر ”بودكامينايا تونجوسكا“، قريبًا، وأنهم يعملون مع ”المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية“ في هذا المشروع.

وتُظهر لقطات فيديو جديدة مذهلة نشرها موقع ”NGS.ru“، نيزكًا صغيرًا يتوهج في سماء مدينة ”كراسنويارسك“ الروسية قبل لحظات من تحطمه.

وتم وصف النيزك بأنه ”كرة متوهجة“ حولت المساء المظلم والبارد إلى مضيء ودافئ، وحدث بالقرب من موقع أكبر انفجار لنيزك في العالم.

وأظهر الفيديو تغير لون الكرة النارية المدهشة من الأخضر إلى الأصفر إلى البرتقالي، ووفقًا لصحيفة ”سيبيريان تايمز“، فقد شعر سكان قرية أوتشامي القريبة من موقع الانفجار بهزة أرضية قوية.