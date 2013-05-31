الرياض: العمالة السائبة وفرصة التصحيح

إرم – (خاص)

تحدث صحيفة الرياض السعودية عن العمالة السائبة في المملكة، وتأثيرها على الأمن والأمان، إلى جانب العمل الذي تقوم به الدولة لتصحيح أوضاعها وتنظيمها.

ونشرت الصحيفة مقالاً للكاتب حمود دخيل العتيبي، يؤكد فيها أن العمالة السائبة تعتبر خطراً داهماً على مقدرات الدولة.

ويقول "تشير الكثير من الدراسات والإحصائيات إلى أن العمالة السائبة تشكل نسبة كبيرة، بل إنها قد تكون الطرف الرئيسي في كثير من الجرائم التي تحدث في المجتمع؛ نظرا لضعف الوازع الديني لدى البعض منهم، هذا بالإضافة إلى قصور التفكير لدى البعض الذي يبيح لهم الحصول على المال بأي طريقة كانت".

كما تحدث عن الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بإعطاء مهلة 3 أشهر للمخالف لنظام العمل والإقامة لتعديل أوضاعه.

وختم قائلاً "ذلك (الأمر) فرصة ذهبية لتلك العمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها في أسرع وقت حتى لا تتعرض للعقوبات".