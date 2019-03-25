أبوظبي تعتمد 1.5 مليار دولار للبحث والتطوير في ندرة المياه وأمن الغذاء

اعتمد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، 5.6 مليار درهم (1.52 مليار دولار)؛ للبحث والتطوير المتعلق بندرة المياه والأمن الغذائي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال عبر ”تويتر“: ”اعتمدنا اليوم 5.6 مليار درهم لدعم البحث والتطوير في المجالات الحيوية للسنوات الخمس المقبلة“.

وأضاف: ”وجهنا اللجنة التنفيذية لإقامة شراكات عالمية تعزز مكانة أبوظبي في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم، خاصة فيما يتعلق بندرة المياه والأمن الغذائي وكفاءة الطاقة وغيرها“.