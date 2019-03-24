صدمة للعائلة المالكة.. الملكة إليزابيث الأم ولدت في ”تاكسي“

عاشت الملكة ”إليزابيث الأم“ معظم حياتها في دائرة الضوء، لكن التفاصيل الأساسية حول مكان ولادتها مازال سرًّا.

ومع اقتراب ذكرى وفاتها في 30 آذار مارس 2002، أفردت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ تقريرًا مطولًا عن مكان ولادة الملكة ”إليزابيث الأم“، الذي مازال لغزًا.

لكن الصحيفة، أشارت إلى وجود شخص يعرف المكان الحقيقي لولادة الملكة إليزابيث الأم، الأمر الذي أثار الكثير من الشائعات، فعندما سُئلت الملكة إليزابيث عن المكان أجابت ”لندن”، وهي نفس الإجابة التي قدمتها عند الحصول على جواز سفر في العشرينات.

ويدعي ”هوغو فيكرز“ في سيرته الذاتية الرسمية عن صاحبة الجلالة، أن ”الملكة الأم لم تولد في سانت بول، وأنها نفسها ادعت أنها لا تعرف“.

وقال فيكرز ”ربما ولدت في سيارة أجرة“، فيما قال الكاتب وليام تالون في سيرته الذاتية، أنها ”ولدت في سيارة إسعاف تجرها الخيول“.

يُدكر أن الكثير من الأطفال الأرستقراطيين ولدوا في لندن، حيث كان أطباء أمراض النساء أفضل هناك، ولو أن الملكة الأم ولدت بالفعل في المستشفى، لكان من شبه المؤكد ظهور التفاصيل الحميمة.