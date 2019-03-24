تراجع معدل التضخم الخليجي في يناير‎

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، انخفاض معدل التضخم الخليجي العام، بنحو طفيف بلغ 0.1% في كانون الثاني/ يناير الماضي، قياسًا على كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية – التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها – كلًّا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.

وأوضحت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اطلعت عليها ”الأناضول“، أن مساهمة السعودية والكويت بنسبة نقطة مئوية واحدة لكل منهما، فيما جاءت مساهمة الإمارات سلبية بنحو 0.2 نقطة مئوية.

بينما لم تسجل باقي دول المجلس أي مساهمة تذكر بمعدل التضخم في كانون الثاني/يناير 2019.

واستقر التضخم السنوي بدول الخليج عند مستوى 134.9 نقطة في كانون الثاني/ يناير الماضي، عند نفس مستويات الشهر المماثل من 2018.

ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.