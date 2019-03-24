بعد لقائها محمد صلاح.. من هي جيسي عبدو التي أثارت الجدل؟ (صور وفيديو)

تسببت الصورة التى نشرتها الممثلة والمذيعة اللبنانية جيسي عبدو، مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، أثناء وجوده داخل مول تجاري فى دبي، شهرة كبيرة للفنانة اللبنانية، وأثارت فضول الكثيرين للبحث عن أخبار الشابة اللبنانية.

ونشرت جيسي صورة مع صلاح على حسابها على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وعلقت عليها ”فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح“.

وانشغل العالم العربى بالبحث عن الممثلة والمذيعة اللبنانية جيسي عبدو، التي أثارت الجدل بعد صورتها مع محمد صلاح، وسعى الكثير لمعرفة من هي وما هي أعمالها الفنية التي ربما تكون قليلة نسبيًّا.

وجيسي عبدو هي ممثلة ومغنية وإعلامية لبنانية، ولدت في بيروت بلبنان، فى الـ17 من شباط/ فبراير لعام 1988 (31 عامًا)، وكانت تبيع الحلوى في صغرها، قبل أن تشق طريقها في عالم الفن والإعلام.

وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات التلفزيونية، منها ”إلى يارا، حلوة وكذابة، الغالبون“، كما شاركت في البرنامج الساخر ”بسمات وطن“.

وبدأت ”جيسي“ انطلاقتها في التلفزيون من خلال اسكتشات البرنامج الكوميدي الساخر ”بسمات وطن“ عام 2006، وبدأت مشوارها الدرامي مع المنتج إيلي معلوف، وأطلّت في أعمال مثل: ”إلى يارا“ و“سكوت امرأة“ و“جود“.

وشاركت ”جيسي“ في أعمال من إنتاج شركة ”مروى غروب“، من بينها :“باب إدريس“ و“أوبيرج“ و“ديو الغرام“ عام 2013 وشاركت ببرنامج ديو المشاهير الموسم الثالث على شاشة ”ال بي سي“ لدعم إحدى الجمعيات الخيرية، أما الجائزة التي حصلت عليها وهي مبلغ 12500 دولار، فقدمتها لجمعية ”كن هادي“، التي تهدف إلى الوقاية والتوعية من مخاطر حوادث السير.

وقدمت الفنانة اللبنانية 4 أعمال سينمائية هي: ”بي بي“ و“حلوة كتير وكذابة“ عام 2013، وحبة كاراميل عام2017، وكذبة بيضاء عام 2018.

وتزوجت الممثلة والمذيعة اللبنانية جيسي عبدو في سن الـ 17 رغم معارضة أهلها، لكنها انفصلت بعد عامين، وارتبطت بشاب مسلم لكنه توفّى بحادث سير بعد دخوله بغيوبة.

وشاركت ”جيسي“ في بعض الأعمال الفنية المصرية أخيرًا أبرزها مسلسل ”سك على اخواتك“ مع الفنان علي ربيع.