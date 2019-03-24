دراما رمضان تصارع الوقت وجودة المنتج في مهب الريح (فيديو إرم)

باتت المساحة الزمنية أمام المنتجين والفنانين المصريين، للانتهاء من تصوير الأعمال الدرامية، مع اقتراب شهر رمضان، قليلة وضيقة؛ ما يضع المنتج النهائي أمام احتمالية رداءة المعروض على الشاشات، وهو ما اعتبره فنانون عاملًا رئيسًا لتكرار أخطاء العام الماضي، الذي كان الأقل جودة مقارنة بالأعوام السابقة، لدرجة اكتشاف أخطاء فنية وإخراجية في بعض الأعمال.

في هذا الصدد، قال الفنان المصري أيمن عزب، إنّ الفنانين اعتادوا على التعامل مع مسألة ضيق الوقت بالنسبة للموسم الدرامي، واعتبار شهر رمضان زائرًا مفاجئًا، لكنّه اعتبر أنّ الحراك والتخوف الحالي من تأثر الإنتاج سيدفع إلى تحسين الجودة، وعودة الإنتاج الدرامي لسابق عهده“.

أما الفنانة سهام جلال فرأت أنّ ”تراجع عدد المسلسلات إلى 12 مسلسلًا فقط، ربما يساعد على تدارك أزمة رداءة المعروض، بالنظر إلى أنّ هناك العديد من الفنانين لن يشاركوا في السباق الرمضاني، لأسباب غير معروفة“.

في حين، أكد الفنان أحمد وفيق أنّ التأخير وضيق الوقت يؤثران على الإنتاج الدرامي، وهو ما ظهر خلال العام الماضي الذي كان أقل من حيث الجودة مقارنة بالأعوام السابقة، سواء من حيث الكتابة أو التمثيل أو التحضير، لدرجة أنّ الجمهور أصبح يستخرج عيوبًا في المسلسلات؛ وهو ما يعتبر وصمة عار في جبين المهنة“.