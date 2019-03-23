العراق والسعودية يوقعان مذكرة لتشجيع تأسيس شركات مشتركة

أعلنت الغرفة التجارية بالعراق، عن توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها بالسعودية؛ لتشجيع ودعم الأعمال التجارية المشتركة في القطاع الخاص بين البلدين.

وحسب بيان صادر عن غرفة تجارة بغداد، فإن هذه المذكرة ”تدعم السعي إلى تشجيع تأسيس شركات مشتركة من القطاع الخاص بين البلدين، ودعم المشاريع في البلدين“.

وأشار البيان إلى أن المذكرة تدعم كذلك ”تبادل المعلومات في المجال الاقتصادي والتجاري، وحث السلطتين في العراق والسعودية لتسهيل الحصول على التأشيرات لرجال الأعمال لكلا البلدين“.

وحسب البيان، وقع الاتفاقية في الرياض، الخميس الماضي، رئيس وفد غرفة تجارة بغداد، عبدالله صالح الجبوري، ورئيس غرفة تجارة الرياض، عجلان العجلان، بحضور سفير العراق لدى السعودية، قحطان الجنابي.

وتمثل المذكرة، وفقًا للبيان، إطارًا استراتيجيًا يرسم العلاقة بين غرفة تجارة بغداد وغرفة تجارة الرياض، التي ستعمل على توسيع آفاق التعاون وتشجيع التجارة البينية بين البلدين الشقيقين“.

يأتي ذلك بعد أيام من زيارة وفد اقتصادي واستثماري كبير من السعودية، للعراق؛ حيث التقى بالرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووقعت السعودية والعراق اتفاقًا لإنشاء مجلس ”التنسيق السعودي العراقي“ عام 2017، في إطار التقارب بين بغداد والرياض، بعد انقطاع تام للعلاقات بين البلدين، في أعقاب غزو نظام صدام للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.