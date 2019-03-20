توتر حاد بين ميلانيا وإيفانكا ترامب.. من انتصر في الخلاف؟

كشفت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، تفاصيل الخلاف بين ميلانيا ترامب، السيدة الأمريكية الأولى، وزوجة الرئيس دونالد ترامب، وابنة الرئيس إيفانكا.

وقالت الصحيفة، إن ميلانيا تُدير حملة Be Best التي أسستها وتهدف لرعاية الأطفال الأمريكيين، وتقوم بالعمل عليها من خلال مكتب في البيت الأبيض، وتختار موظفين لمساعدتها.

ووفقًا لما ذكرته فيكي وارد، إحدى المطلعات على الوضع، فقد تسببت مساحة المكتب هذه في توتر بين ميلانيا وابنة زوجها إيفانكا ترامب، وقالت إن ميلانيا ترامب هي الوحيدة التي نجحت في مواجهة إيفانكا ترامب وانتصرت عليها.

وأشارت إلى أنه منذ البداية، أعلنت إيفانكا ترامب للعالم أجمع أنها لن تنضم إلى البيت الأبيض، إلا أنها في الواقع أنشأت ”مكتب أسرة ترامب“ في الجناح الشرقي، والذي هو عادة ملك للسيدة الأولى.

وأوضحت أنه عندما سمعت ميلانيا ترامب بهذا الأمر، وضعت حدًا سريعًا لخطط إيفانكا.

وقد ظهر للبعض أن علاقة إيفانكا وميلانيا ليست على ما يرام في أوقات كثيرة، حيث تشهد العلاقات بينهما توترًا حادًا، أصابها البرود بسبب تعامل إيفانكا على أنها السيدة الأولى للبيت الأبيض.