منتج ”كفر ناحوم“ يكشف صعوبات تنفيذه.. وردة فعل الإعلامية ”أوبرا وينفري“ (فيديو)

أعرب المؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، زوج المخرجة نادين لبكي، ومنتج فيلم ”كفر ناحوم“، الذي شارك في منافسات مسابقة ”الأوسكار“ 2019، عن فخره بعرض فيلمه في مصر، مؤكدًا أن القاهرة هي هوليوود الشرق، ومنها يكون الانطلاق نحو العالمية.

وتحدث في لقاء خاص مع شبكة ”إرم نيوز“، عن الصعوبات التي واجهته مع زوجته مخرجة الفيلم، حتى يخرج بهذا الشكل الرائع الذي حاز إشادة الجميع، ومنها تدريب الأطفال المشاركين به على القيام بأدوارهم، بالإضافة إلى طول مدة التصوير التي زادت عن عامين، وإصراره على كتابة موسيقاه بنفسه وإنتاجه، لعلمه بهذه الصعوبات من البداية.

وكشف مزنر، عن ردود الأفعال التي لمسها بنفسه بعد عرض الفيلم، خاصة من جانب الإعلامية العالمية ”أوبرا وينفري“ وما قالته له بعد مشاهدتها الفيلم في مكالمة هاتفية، وكواليس لقائها به مع زوجته المخرجة نادين لبكي في حفل غداء خاص.

وتحدث منتج ”كفر ناحوم“ عن كيفية تعامله مع زوجته خلال مراحل تنفيذ الفيلم المختلفة، والصعوبات والأشياء الجيدة التي واجهتهما.

يذكر أن فيلم ”كفر ناحوم“ يروي قصة طفل رفع دعوى قضائية ضد أهله؛ لأنهم أنجبوه إلى الحياة، بعد الصعوبات التي واجهها منذ ولادته، وقد تم اختياره للمشاركة في الأوسكار إلا أنه خرج دون جوائز.