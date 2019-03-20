التضخم وعجز الميزان التجاري والعملة أزمات تؤرق الاقتصاد التونسي (فيديو إرم)

تعمّقت الأزمة الاقتصادية في تونس، بسبب ارتفاع نسب التضخم وعجز الميزان التجاري؛ ما أثر بشكل غير مسبوق على العملة المحلية، التي شهدت تراجعًا مدويًا، وأصبحت تهدد القدرة الشرائية لدى التونسيين.

في هذا الإطار، استطلع موقع ”إرم نيوز“، آراء الخبراء الاقتصاديين حول الوضع الاقتصادي التونسي، والحلول المقترحة للخروج من الأزمة.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحميد الزيدي، إن ”نسبة التضخم المصرح بها رسميًّا تقدر بـ 7.5%، وهي نسبة لا تنسجم مع نسبة الناتج الداخلي الخام التي لا تفوق 2%“.

من جهته اعتبر وزير التجارة السابق محسن حسن، أن ”نسبة التضخم في تونس تهدد -بصفة مباشرة- القدرة الشرائية للتونسيين، والقدرة التنافسية للشركات التونسية“، لافتًا إلى أن ”ما يشهده الاقتصاد الوطني من أزمات، أسهم بشكل مباشر في انزلاق العملة المحلية، وارتفاع نسب العجز التجاري“.

أما الخبير المالي محمد صالح جنادي، فقد رأى أن ”عجز الميزان التجاري هو نتيجة حتمية للعجز الذي تشهده البلاد في مجال الطاقة والخدمات“.

إلى ذلك، أجمع الخبراء على أن الأزمة الاقتصادية في تونس، تستوجب حلولًا جذرية، من أهمّها: دفع التصدير، والتقليص من التوريد، واتّخاذ إجراءات عاجلة.