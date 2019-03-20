”الغارديان“ توبخ مارك زوكربيرغ لصمته عن ”هجوم المسجدين“ بنيوزيلندا

وصفت صحيفة ”الغارديان“ سكوت مارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”فيسبوك“ عن مجزرة المسجدين في ضاحية ”كرايست تشيرت“ بنيوزيلندا بأنه نقيصة أخلاقية من طرف أكبر وسيلة إعلامية في التاريخ.

وتحت عنوان ”يا زوكربيرغ: صمتكم عن كرايست تشيرتن بعد أربعة أيام… أمرٌ يصمّ الآذان“ استحضرت ”الغارديان“ أن ”فيسبوك“ بث فيديو الجريمة بثاً حيّاً ونقل عنه تويتر ويوتيوب، وهي ”أشرس وحوش الأرض، مفتوحة الشهية على الأرباح المالية“، حسب التقرير.

وأضافت أنه رغم انقضاء عدة أيام على الجريمة ما زال فيسبوك يبث الشريط، فيما رئيس الشركة (زوكربيرغ) صامت، وهو حال يستوجب نزع الأهلية القيادية عنه.

لاأرباح بدون مسؤولية

وأشار التقريرإلى أن زوكربيرغ الذي يسوى 64 بليون دولار، يقود شركة بلغت أرباحها في الربع الأخير من عام 2018 حوالي 6.9 بليون دولار.

وقد حمّلته رئيسة وزراء نيوزيلندا وشركات الإعلام والاتصالات فيها، مسؤولية أخلاقية لكونه بثّ الجريمة حيّة ولم يصدر عنه موقف مسؤول بحجم المكاسب المالية التي يجنيها من استئثاره بالبث الحيّ لكل شيء بما في ذلك الجرائم.

وخاطبت ”الغارديان“ زوكربيرغ بالقول: ”عندما رُزقت بطفل قلت إن أبوتك تفرض عليك مسؤولية. نريد أن نستشعر هذه المسؤولية في جريمة المسجدين. فأنتم أجهزة إعلام طاغية القوة خيالية الأرباح ولستم سعاة بريد.. لا توجد في الدنيا أرباح بدون مسؤولية“.