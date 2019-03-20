البلاديوم يصعد لمستوى قياسي والذهب يتراجع قبل قرار مجلس الاحتياطي

صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي، اليوم الأربعاء، بسبب نقص طويل الأمد في المعروض، فيما تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1602.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0731 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1606.76 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 1.2 % إلى 855.84 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ الرابع من آذار/مارس الجاري عند 858.18 دولار في وقت سابق اليوم.

وقال محلل السوق في أواندا، جيفري هالي، إن ”ما يحرك سوق البلاديوم بكل تأكيد هو قيود المعروض، والحظر المحتمل أن تفرضه روسيا سيبقي الطلب قويًا للغاية على البلاديوم بشكل خاص والبلاتين إلى حد ما“.

وزادت أسعار البلاديوم لنحو المثلين منذ منتصف آب/أغسطس الماضي، وزادت نحو 27 % منذ بداية العام.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن سعر الفائدة عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس المجلس جيروم باول.

وتراجع السعر الفوري للذهب نحو 0.2 % إلى 1303.18 دولار للأوقية، متحركًا في نطاق ضيق يبلغ أربعة دولارات، ونزل الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة نحو 0.3 % إلى 1303 دولارات للأوقية، وانخفضت الفضة نحو 0.3 % إلى 15.30 دولار للأوقية.