الراقصة دينا تستفز الجمهور بعد عودتها من العمرة (صور وفيديو)

أشعلت الراقصة المصرية دينا غضب جمهورها، بعد ظهورها في فيديو لحسم الجدل حول حقيقة زواجها خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وخرجت دينا في فيديو مقتضب عبر صفحتها بموقع نشر وتبادل الصور ”إنستغرام“ لتنفي زواجها، وتشير إلى عودتها من العمرة، وذهابها للرقص في إحدى حفلات الزفاف؛ الأمر الذي قابله الجمهور بتعليقات هجومية.

واعتبر جمهور دينا ومتابعوها تصرفاتها بأنها متناقضة، إلى جانب اتهامها باستفزاز جمهورها عبر الفيديو الذي نشر عقب عودتها من الديار المقدسة لأداء العمرة.