أيهما أنسب لك.. آيباد ميني أم آيباد آير 2019؟

يتيح جهاز آيباد ميني 2019 شاشة 7.9 بوصة، ليحافظ على نفس الشاشة الخاصة بآخر إصدار من عائلة ”الميني“ والذي يرجع إلى 2014، ولكن دفعت الشركة بدقة وضوحه بشكل كبير لتصل إلى 2048*1536 بيكسل من نوع ”LCD“ وهي تدعم العمل بالجيل الأول من قلم آبل.

وصغر حجم الشاشة وخفة وزن الجهاز يجعل منه خيارًا مميزًا لمن يحتاج في كل مكان، إلى جهاز بقوة معالج آبل الأحدث ”A12 Bionic“ ذاكرة داخلية بخيارين 64 غيغابايت و256 جيجابايت، إلى جانب 10 ساعات من العمل باستخدام الواي فاي فقط، بحيث يتمكن من متابعة العمل في أي مكان.

كما يسمح الجهاز الجديد للمستخدمين إمكانية الاستمتاع بتقنية أبل الخاصة بشريحتها الإلكترونية ”eSIM“، والتي تسمح للمستخدم باستخدام شبكات الموبايل التي تعظّم العمل بتلك التقنية الثورية.

ويعتبر أيضًا سعر الجهاز الذي يبدأ من 399 دولارًا ميزة تنافسية تسمح لشريحة أكبر من الجمهور بالاستمتاع بمزايا أجهزتها وأحدث تقنياتها.

”آير“ خفيف بشاشة كبيرة

بعض المستخدمين يفضلون الأجهزة بالشاشة الكبيرة ليتمكنوا من متابعة الكتابة عليها والاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات سواء على الشبكات الاجتماعية أو الدراما والأفلام، كما أنه سيكون خيارًا مثاليًّا للمصممين ومحرري الفيديوهات والمصورين، لذلك يعتبر آيباد آير 2019 خيارًا مثاليًّا لهؤلاء.

ويتيح الجهاز الجديد شاشة كبيرة 10.5 بوصة، ليكون بديلاً عن جهاز ”iPad“ الصادر في 2017 والذي كان يحمل شاشة حجمها 9.7 بوصة، وهذه الشاشة دقتها 2224*1668 بيكسل، ولم تطور الشركة كثيرًا في تصميمه، إذ مازال يحتفظ بزر الشاشة الرئيسة، والتي تحمل بداخلها مستشعر البصمة، إذ إنه وسيلة التأمين الوحيدة، فلم تضع الشركة مستشعر بصمة الوجه في الجهاز.

ويحمل الجهاز نفس حجم الذاكرة الداخلية والمعالج كأخيه الأصغر آيباد ميني 2019، وكذلك نفس حجم البطارية حيث تقدم 10 ساعات مع الواي فاي، أما مع استخدام شريحة الاتصالات فيقدم الجهاز 9 ساعات من العمل.

ويبدأ سعر الجهاز الجديد من 499 دولارًا.