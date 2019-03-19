حقيقة عودة حنان ترك للسينما بفيلم ”النداهة“ ‎

كشف حسام حسن عبدالكريم، شقيق الفنانة المصرية حنان ترك، حقيقة عودة شقيقته بفيلم جديد حمل اسم ”النداهة“، والذي تداولته العديد من المواقع الإخبارية المصرية، بأنه عودة لـ“ترك“ تأتي بعد 7 سنوات من الاعتزال.

وقال عبد الكريم، اليوم الثلاثاء، لـ“إرم نيوز“، إن أنباء عودة شقيقته حنان ترك، بفيلم ”النداهة“ غير صحيحة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يُعرض عليها أي أعمال فنية جديدة.

وأضاف أن ”ترك“ لم تعتزل الفن، بينما انقطعت فترة عن الظهور، لأسباب خاصة، بجانب عدم وجود أعمال جديدة مناسبة حتى الآن.

وكانت أخبار قد تم تداولها بشدة خلال الساعات الماضية، عن عودة الفنانة المصرية حنان ترك، من الاعتزال الذي دام لـ 7 سنوات، بعمل فني مختلف، وأن ”ترك“ تستعد لتسجيل الفيلم الجديد، باسم ”النداهة“، الذي يعتمد على خلق مؤثرات صوتية لتشويق المشاهد.

وقدّمت الفنانة حنان ترك، في 2012، آخر عمل فني لها، وهو فيلم ”المصلحة“، مع النجمين أحمد السقا، وأحمد عز، ثم مسلسل ”أخت تريز“ في نفس العام، وكان يناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط، وحقّقت نجاحًا كبيرًا من خلال الشخصيتين اللتين ظهرت بهما.