وفاة المخرج الروسي مارلن خوتسييف ”أسطورة السينما السوفيتية“

توفي المخرج مارلن خوتسييف، صاحب أفلام شهيرة في الستينيات وعراب الموجة الجديدة في السينما السوفيتية، في موسكو عن 93 عامًا، على ما أعلن اتحاد السينمائيين في روسيا.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد تاتيانا نيمتشكينسكايا، اليوم الثلاثاء: ”لقد عاش مارلن خوتسييف حياة ملأى بالدراما والفرح“.

ولد مارلن خوتسييف سنة 1925، في جورجيا السوفيتية، من أب بولشيفي، قتل لاحقًا، خلال حملات تطهير ستالينية، ومن أم أرستوقراطية، وهو وقّع حوالي اثني عشر فيلمًا، شكلت أساس الموجة الجديدة السوفيتية بعد وفاة ستالين سنة 1953.

ومن أشهر أفلامه: ”الربيع في شارع زاريتشنايا“، الذي خرج إلى الصالات في 1956، السنة التي صدر فيها تقرير نيكيتا خروتشيف عن مظاهر عبادة الشخصية لدى ستالين.

وقد لاقى هذا العمل الواقعي نجاحًا كبيرًا، وشاهده أكثر من 30 مليون شخص في صالات السينما، ليصبح من أشهر أفلام الاتحاد السوفيتي.

وقال السينمائي الروسي بافيل لونغين، مخرج فيلم ”تاكسي بلوز“، الذي فاز بمكافأة في مهرجان كان للفيلم سنة 1990، ”خوتسييف أحدث ثورة حقيقية في عالمنا“.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه بعد وفاة هذا السينمائي ”البارز“، على ما أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.