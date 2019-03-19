لماذا تنجذب مافيا الفساد في إيران إلى تجارة البتروكيماويات؟

طفت قضية تجارة البتروكيماويات في إيران على الساحة السياسية والاقتصادية هذه الأيام بعدما تحولت هذه التجارة إلى إحدى أهم قضايا الفساد في إيران، وأصبحت لها مافيا تتاجر بها وتهتم بالسيطرة عليها.

وذكر موقع ”إيران واير“ في تقرير له عن تجارة البتروكيماويات بإيران، أن عمر صناعة البتروكيماويات لم يتجاوز 60 عامًا، حيث تجلت هذه الصناعة بعد الحرب العالمية الثانية وسرعان ما لحقت بسفينة التطور، رغم أن القطاعات الاقتصادية في إيران هذه الأيام تواجه ركوداً يقترب إلى الإفلاس، لكن هذه التجارة مازالت ثابتة بعد، والسوق الخاصة بها في ازدهار ملحوظ.

ولأن شأنها شأن أي تجارة تقع محل طمع الكثير لما تحققه من أرباح، فقد ظهرت طائفة جديدة من المافيا المختصة بالسيطرة على هذه التجارة من مختلف القطاعات ليتشكل اتحاد قوي بين مافيا السياسة ومافيا العسكر ومافيا الاقتصاد.

إلى أي مرحلة وصل سهم البتروكيماويات في الاقتصاد الإيراني؟

بحسب التقرير، تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن صناعة البتروكيماويات في إيران لها تأثير قوي على الإنتاج والدخل، حيث تمثل ما يقرب من ربع الدخل الإيراني، أي أنه في حالة حذفها سوف يتأثر الاقتصاد الإيراني بالسلب، حتى وإن كان وصل ذروة ركوده.

وفي مثل هذه الظروف تحكم المؤسسات العسكرية والسياسية القوية في إيران قبضتها على البتروكيماويات وتدخل في تنافس ممنهج مع المؤسسات النشطة في الفساد لتحصل على نصيب الأسد في هذا الفساد الجالب للثراء.

ما هو حجم تدفق الأموال في البتروكيماويات؟

وأشار التقرير إلى أن حجم تدفق الأموال في البتروكيماويات كبير للغاية، حيث يصل تقريبًا حجم البيع الداخلي ما يعادل 20 % من إجمالي التدفق المالي لهذا البلد، وهو كبير للدرجة التي مكنت أحدهم من سحب قدم المؤسسات العسكرية والسياسية القوية في هذا الفساد.

ووفقاً للتقرير، هناك من يمد يد العون للمؤسسات الإدارية للتلاعب في تاريخ البيع، وأسعار المنتجات، أو حتى موعد السداد وبهذا الشكل يتم تسجيل الفتات فقط ويحصل هؤلاء على الإيرادات كاملة الدسم.

ولأن عدد الفاسدين في هذا المجال كبير للغاية ويحوي أقوى المؤسسات بالدولة، يصعب تعقبهم ويكون الأمر أشبه بالمستحيل أيضًا بسبب غسيل الأموال في إيران، وفقاً للتقرير.

وهذا يفسر للجميع أسباب الركود الذي تواجهه إيران وكيف دفع الشعب ثمن هذا الفساد الذي تركض خلفه الإدارات الحاكمة في البلد.

واختتم الموقع بأن الأمر يتجاوز مسألة تجارة بتروكيماويات تتعرض لضغط جراء العقوبات، ولكن تجارة فساد ووساطة ساعدت في ظهور طفرة مدمرة لعبت دورًا حاسمًا في انهيار الهياكل الاقتصادية والاجتماعية وبطبيعة الحال معروف أن الهياكل السياسية متدهورة من الأساس ولكن هذه الطفرة جاءت لتأكل الأخضر مع اليابس.