نقل ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي من الملعب إلى المستشفى فاقدًا للوعي (فيديو وصور)

نقل ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي من الملعب إلى المستشفى فاقدًا للوعي (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

تعرض اللاعب الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي لإصابة قوية في المباراة التي جمعت ناديه مع أودينيزي، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

وشهدت الدقيقة 40، تدخلًا قويًا من مهاجم أودينيزي، على أوسبينا ليتعرض الحارس الكولومبي لإصابة دموية في رأسه.

وتوقفت المباراة لعلاج أوسبينا بسبب سقوط الحارس الكولومبي، وفقدانه وعيه ليضطر الجهاز الطبي نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة، في الدقيقة 45.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن أوسبينا وصل إلى المستشفى، بعدما استعاد وعيه.

وتغلب نابولي 4/2 على أودينيزي ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، مقابل 25 نقطة لأودينيزي في المركز السادس عشر.

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