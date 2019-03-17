مصر تعتزم اقتراض 2 مليار دولار لتطوير منظومة النقل

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، سحر نصر، عن تفاوض مصر مع مؤسسات دولية للحصول على تمويل بقيمة 2 مليار دولار لتلبية احتياجات مشروعات تطوير قطاع النقل خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الوزيرة، في بيان لها، إلى أن محفظة مشروعات قطاع النقل ”حصلت على تمويلات من الشركاء في التنمية وصلت إلى 4.5 مليار دولار، ومعدل السحب وصل إلى 1.6 مليار دولار، ووصل حجم المنح المقدمة للنقل إلى 153 مليون دولار“.

وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، بحسب البيان، أن الهدف من تلك التمويلات مع مؤسسات التمويل الدولية هو ”دعم مشروعات النقل المختلفة“، مشيرًا إلى أن ”هناك خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل، سواء في مشروع تطوير سكة الحديد ومترو الأنفاق ومشروعات الطرق والنقل البحري وغيرها التي يجري تنفيذها وفقًا للمعايير العالمية“.

ووعد الوزير بالانتهاء من خطط التطوير في أقرب وقت، مؤكدًا أن المواطن ”سيجد بحلول منتصف 2020 سكة حديد بشكل جديد“.

وتعتزم وزارة النقل استكمال بعض المشروعات من تمويلات المؤسسات الدولية، مثل شراء 100 جرار جديد و6 قطارات، وكذلك استكمال مشروعات المراحل الأولى والثانية والثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق.