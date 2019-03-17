نجم ”هاري بوتر“ متهم بالتحرش وخدش الحياء العام

اتهامات بالتحرش، وخدش الحياء العام، تواجه الممثل الأمريكي، نيكولاس ريد، (48 سنة)، والذي شارك في فيلمي ”هاري بوتر“ و“حرب النجوم“، وذلك بعدما ظهر بشكل غير لائق، وخادش للحياء العام، في مكان عام بتاريخ الـ2 من مارس الجاري.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإنه تم إبلاغ الشرطة عن رجل كشف عن جزء من جسمه بطريقة غير لائقة في رواق ”إنغولدميلز“، في الثاني من مارس الجاري واتضح أنه الممثل نيكولاس ريد.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المقرر أن يمثل نيكولاس أمام المحكمة في الـ 29 من مارس الجاري.

وكانت الشرطة أصدرت بيانًا قالت فيه، إن نيكولاس سيمثل أمام المحكمة بسبب سلوكه غير اللائق الخادش للحياء العام.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها نيكولاس تصرفًا خادشًا للحياء العام، إذ سبق وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، عندما كشف عن أعضائه التناسلية أمام طالبتي طب في أحد القطارات، كما التقط صورة لإحداهما على هاتفه، إذ كان حينها في حالة سكر، كما سبق أن اتهم بإجراء مكالمة فاحشة أيضًا.